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Царьград

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Минпросвещения обеспечило круглосуточную поддержку для школ

Минпросвещения обеспечило круглосуточную поддержку для школ

Минпросвещения России запустило круглосуточную линию «Школа доверия» для школьников, родителей и педагогов.

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