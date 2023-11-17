Соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта заключили Сбер и Правительство Приморского края

Подписанный документ позволит выстроить эффективное сотрудничество, которое будет способствовать стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также развитию технологий машинного обучения и цифровой трансформации.
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