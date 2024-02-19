Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Мужской взгляд: «Брак без измен невозможен»

Когда люди женятся, они думают, что их супруг — один-единственный и на всю жизнь. Через полгода появляется второй единственный, через год — третий.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Эта Ваша знакомая-чистейшей воды ШЛЮХА. А ШЛЮХИ РАБОТАЮТ СДЕЛЬНО !!!
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14 час.
Наталия
Все это баловство до вендиспансера доведет, если не до ВИЧ. Берегите себя !
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9 час.
Наталия
И вот тогда жизнь изменится на ДО и ПОСЛЕ. 👆
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9 час.

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