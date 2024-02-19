Когда люди женятся, они думают, что их супруг — один-единственный и на всю жизнь. Через полгода появляется второй единственный, через год — третий.
Мужской взгляд: «Брак без измен невозможен»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Эта Ваша знакомая-чистейшей воды ШЛЮХА. А ШЛЮХИ РАБОТАЮТ СДЕЛЬНО !!!
Ответить
14 час.
Наталия
Все это баловство до вендиспансера доведет, если не до ВИЧ. Берегите себя !
Ответить
9 час.
Наталия
И вот тогда жизнь изменится на ДО и ПОСЛЕ. 👆
Ответить
9 час.
Свежие комментарии