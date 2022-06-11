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Сатановский предсказал возможную реакцию Зеленского на «готовящийся заговор» генералов ВСУ

Сатановский предсказал возможную реакцию Зеленского на «готовящийся заговор» генералов ВСУ

Военный эксперт и политолог, глава научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал недавние сообщения о возможном готовящимся заговоре украинского командования против действующего президента Владимира Зеленского.

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