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На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области

На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области

В части Херсонской области, подконтрольной властям Украины, повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный киевским режимом глава военной администрации области Александр Прокудин.

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