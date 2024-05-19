На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсонской области

В части Херсонской области, подконтрольной властям Украины, повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный киевским режимом глава военной администрации области Александр Прокудин.
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