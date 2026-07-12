США провели третью за неделю серию ударов по Ирану

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о временном перекрытии Ормузского пролива. По утверждению иранской стороны, несколько судов пытались пройти через пролив вне одобренного Тегераном коридора, одно из них было остановлено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии