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США провели третью за неделю серию ударов по Ирану

США провели третью за неделю серию ударов по Ирану

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о временном перекрытии Ормузского пролива. По утверждению иранской стороны, несколько судов пытались пройти через пролив вне одобренного Тегераном коридора, одно из них было остановлено.

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