Почему люди верят "инфоцыганам" и несут им свои деньги?

В

Валерий

Инфоцыгане работают по сложившейся у них вековой практике с реализацией программы. Поэтому, следует применять приемы и методы "срыва" такого рода информационного воздействия. Они просты и во всех случаях дают положительный результат. Могу сказать, что, как правило, цыганки обходят стороной.