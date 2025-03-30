ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему люди верят "инфоцыганам" и несут им свои деньги?

Почему люди верят "инфоцыганам" и несут им свои деньги?

А Вас когда-нибудь обманывали красиво? Просто представьте: вам обещают успешный успех, пассивный доход и жизнь на Бали в обмен на всего лишь пару простых шагов.

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Комментарии
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В
Валерий
Инфоцыгане работают по сложившейся у них вековой практике с реализацией программы. Поэтому, следует применять приемы и методы &quot;срыва&quot; такого рода информационного воздействия. Они просты и во всех случаях дают положительный результат. Могу сказать, что, как правило, цыганки обходят стороной.
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