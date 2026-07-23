Brent Tops $100 as Houthi Attacks Push Oil Rally Into Triple Digits

Brent crude has broken back above $100 a barrel for the first time in nearly two months as escalating attacks on commercial shipping in the Red Sea deepen concerns that the Middle East supply crisis is spreading beyond the Strait of Hormuz.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)