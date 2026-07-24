Leonid PlиGin

Блин! Трамп - это террорист-отморозок. Ворует президентов, бомбит страны, с которыми ведёт мирные переговоры, уничтожает колледж девочек в Иране. Убивает лидеров независимой страны. Помогает оружием и разведданными Украине. Он уже пересёк все красные линии, которые возможно! Какого хрена Путин поздравляет этого отморозка с днём рождения и дарит ему подарки? Может быть Путин такой же отморозок, как Трамп?