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Раскрыта реакция Трампа на подарок Путина

Раскрыта реакция Трампа на подарок Путина

Президент США Дональд Трамп положительно оценил хоккейную шайбу, которую ему подарил российский лидер Владимир Путин.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Блин! Трамп - это террорист-отморозок. Ворует президентов, бомбит страны, с которыми ведёт мирные переговоры, уничтожает колледж девочек в Иране. Убивает лидеров независимой страны. Помогает оружием и разведданными Украине. Он уже пересёк все красные линии, которые возможно! Какого хрена Путин поздравляет этого отморозка с днём рождения и дарит ему подарки? Может быть Путин такой же отморозок, как Трамп?
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1 м.