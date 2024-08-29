Россия уничтожит всех псов войны

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

"Найденные сапоги, рюкзак и жетон наемника" украинцы обещали передать в музей военной славы. Ну не едиёты эти украиньцьи??? Хоть бы эти вещи от сына отправили бы матери наёмника. Чтобы похоронить? А в конце концов он убитый знал на что шёл и знал, что его могут кончить.