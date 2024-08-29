В прошлом году в дом Джона и Хизер Питерсов в городке Маршфилд в штате Висконсин постучали люди в военной форме и вручили им урну с прахом их сына: 28-летний отставной военный Эндрю Питерс погиб на Украине, где служил наемником в рядах ВСУ.
Россия уничтожит всех псов войны
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
"Найденные сапоги, рюкзак и жетон наемника" украинцы обещали передать в музей военной славы. Ну не едиёты эти украиньцьи??? Хоть бы эти вещи от сына отправили бы матери наёмника. Чтобы похоронить? А в конце концов он убитый знал на что шёл и знал, что его могут кончить.
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16 час.
Александр Пятнистый
ибо не хрен становиться наемником и "играть" в сафари. Пусть полмнят, что пуля-дура и летает с двух сторон...
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15 час.
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