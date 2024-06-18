На подъезде к Калуге на трассе М-3 отключили светофоры

18 июня на трассе М-3 Украина из-за проведения аварийных ремонтных работ на подъезде к Калуге отключили светофоры18 июня на трассе М-3 Украина из-за проведения аварийных ремонтных работ на подъезде к Калуге отключили светофоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)