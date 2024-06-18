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Калужские новости

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На подъезде к Калуге на трассе М-3 отключили светофоры

На подъезде к Калуге на трассе М-3 отключили светофоры

18 июня на трассе М-3 Украина из-за проведения аварийных ремонтных работ на подъезде к Калуге отключили светофоры18 июня на трассе М-3 Украина из-за проведения аварийных ремонтных работ на подъезде к Калуге отключили светофоры.

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