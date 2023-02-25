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Американские аптеки до боли напоминают «Почту России», только в более масштабированном варианте

Американские аптеки до боли напоминают «Почту России», только в более масштабированном варианте

﻿﻿Американские аптеки до боли напоминают Почту России, только масштабнее. Как и в почтовых отделениях, витрины забиты всякой всячиной, не имеющей никакого отношения к основной деятельности, но самое главное, написанное на вывеске, где-то там, в витринах, едва заметно.

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