Нидерландам нужно готовиться к войне с Россией и набирать больше резервистов и добровольцев, цитирует Haber7 главнокомандующего армией Королевства Мартин Вийнен.
Haber7, Турция. "Дел на пять минут". Турки высмеяли заявление Нидерландов о войне с Россией
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Вячеслав Денисов
«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!»
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5 час.
Андрей Stan
" Дед Хасан Европейские страны — марионетки США. Россия и Турция, даст бог, ввергнут вас в хаос. Обо всех остальных они думают в меру своей испорченности." .... ))) Вот же мрази хитрожопые? Как будто сами далеко ушли от европидоров и англосаксов?!... Сами то ещё те лицемерные и лживые твари... И их презик, Подорван, ведет их верной дорогой... ))) Сдается мне, что всё ближе и ближе момент свершения предсказания. О "пропаже" Турции с карт мира... ))) Уж больно много они наклепали себе врагов... Начиная с России и заканчивая как хреновыми "братишками" из Болгарии, любяшями их так, что аж "кушать не могут" греками... и "нашими" хачиками - армянами... )))
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3 час.
Vlad Dirkin
"цитирует Haber7 главнокомандующего армией Королевства" - холанды дурь и в армии легализовали?
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2 час.
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