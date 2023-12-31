Haber7, Турция. "Дел на пять минут". Турки высмеяли заявление Нидерландов о войне с Россией

Андрей Stan

" Дед Хасан Европейские страны — марионетки США. Россия и Турция, даст бог, ввергнут вас в хаос. Обо всех остальных они думают в меру своей испорченности." .... ))) Вот же мрази хитрожопые? Как будто сами далеко ушли от европидоров и англосаксов?!... Сами то ещё те лицемерные и лживые твари... И их презик, Подорван, ведет их верной дорогой... ))) Сдается мне, что всё ближе и ближе момент свершения предсказания. О "пропаже" Турции с карт мира... ))) Уж больно много они наклепали себе врагов... Начиная с России и заканчивая как хреновыми "братишками" из Болгарии, любяшями их так, что аж "кушать не могут" греками... и "нашими" хачиками - армянами... )))