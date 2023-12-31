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Haber7, Турция. "Дел на пять минут". Турки высмеяли заявление Нидерландов о войне с Россией

Haber7, Турция. "Дел на пять минут". Турки высмеяли заявление Нидерландов о войне с Россией

Нидерландам нужно готовиться к войне с Россией и набирать больше резервистов и добровольцев, цитирует Haber7 главнокомандующего армией Королевства Мартин Вийнен.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!»
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5 час.
Андрей Stan
&quot; Дед Хасан Европейские страны — марионетки США. Россия и Турция, даст бог, ввергнут вас в хаос. Обо всех остальных они думают в меру своей испорченности.&quot; .... ))) Вот же мрази хитрожопые?   Как будто сами далеко ушли от европидоров и англосаксов?!... Сами то ещё те лицемерные и лживые твари... И их презик, Подорван, ведет их верной дорогой... ))) Сдается мне, что всё ближе и ближе момент свершения предсказания. О &quot;пропаже&quot; Турции с карт мира... ))) Уж больно много они наклепали себе врагов... Начиная с России и заканчивая как хреновыми &quot;братишками&quot; из Болгарии, любяшями их так, что аж &quot;кушать не могут&quot; греками... и &quot;нашими&quot; хачиками - армянами... )))
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3 час.
Vlad Dirkin
&quot;цитирует Haber7 главнокомандующего армией Королевства&quot; - холанды дурь и в армии легализовали?
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2 час.

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