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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волков извинился перед Павловичем: «Серега, прости, если чем-то обидел»

«Прощаю ли косарь? Это была шутка, прощаю. Серега, прости меня, если чем-то обидел. Надеюсь, что все это останется в рамках турнира», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков после победы над Сергеем Павловичем.

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