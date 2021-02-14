NQ 02-14-2021 Update E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! MAZing This was posted on 02/14/21, the NAZ has bounced off the Test 2 KL and hit long Target on 09-19-25.
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