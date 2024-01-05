Выбираем обивку для дивана: что в моде

Диван — это крупная покупка во всех смыслах слова. Габариты дивана делают его заметным персонажем в интерьере, а если подобрать выразительную модель или обивку, у дивана есть шансы стать главным героем в комнате.
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