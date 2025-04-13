Хельмут Марко прокомментировал провал Ферстаппена в квалификации в Бахрейне

Хельмут Марко прокомментировал провал Ферстаппена в квалификации в БахрейнеGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный советник Red Bull Racing Хельмут Марко рассказал, что у Макса Ферстаппена возникли проблемы с болидом во время квалификации на Гран При Бахрейна, что команда обсудит с FIA.
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