В Сумской области нанесен удар по украинскому нацбату «Хищник»

В Сумской области под удар попал пункт временной дислокации украинского нацбата «Хищник».Согласно сведениям военных Telegram-каналов, ВС РФ ударили ракетами по ПВД националистов в районе села Юнаковка 31 января.
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