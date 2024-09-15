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На пути к царству: Русь в зеркале Священной истории

На пути к царству: Русь в зеркале Священной истории

На пути к царству: Русь в зеркале Священной истории Кого на Руси царями называли? В предыдущем материале «Карл X: забытый обряд или конец долгого Средневековья» речь шла о дискуссиях касательно монаршей власти во Франции: король – просто мирянин или препоясанный мечом клирик? И, возможно, у читателей возник вопрос: велись ли схожие по содержанию споры в России? Поговорим.

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