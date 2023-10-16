Театр абсурда
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Театр абсурда

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Присосались как пиявки - Народ дал ответ Урганту и его отцу

Присосались как пиявки - Народ дал ответ Урганту и его отцу

6 октября на популярном портале aif.ru появилась публикация под названием «Раскормили дармоедов», вызвавшая огромный резонанс среди читателей.

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