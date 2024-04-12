Теракт в «Крокус Сити Холле», похоже, вызвал необратимые последствия, принципиально сменив подходы российской власти к миграционной политике.
Не дожидаясь взрыва: Россия "подаёт на развод" с мигрантами из Средней Азии. Как дружба народов сменяется национальным обособлением
Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
Следующим, шагом, видимо, должен стан принципиальный отказ России от двойного гражданства. Сам факт допустимости второго, третьего и далее паспортов предполагает множественную лояльность. И нашим, и вашим. Обязанности в одной стране в эпоху поляризации мира неизбежно входят в противоречие с обязанностями в другой. ------ эти нормы прописаны ещё в 1993году и ещё раз с поправками принато было в 2003 году - декабрь........
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57 мин.
Вячеслав Дегтярев
Следующим, шагом, видимо, должен стан принципиальный отказ России от двойного гражданства. Сам факт допустимости второго, третьего и далее паспортов предполагает множественную лояльность. И нашим, и вашим. Обязанности в одной стране в эпоху поляризации мира неизбежно входят в противоречие с обязанностями в другой. ------ эти нормы прописаны ещё в 1993году и ещё раз с поправками принато было в 2003 году - декабрь........
Ответить
55 мин.
Вячеслав Дегтярев
Следующим, шагом, видимо, должен стан принципиальный отказ России от двойного гражданства. Сам факт допустимости второго, третьего и далее паспортов предполагает множественную лояльность. И нашим, и вашим. Обязанности в одной стране в эпоху поляризации мира неизбежно входят в противоречие с обязанностями в другой. ------ эти нормы прописаны ещё в 1993году и ещё раз с поправками принато было в 2003 году - декабрь........
Ответить
55 мин.
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