Не дожидаясь взрыва: Россия "подаёт на развод" с мигрантами из Средней Азии. Как дружба народов сменяется национальным обособлением

Вячеслав Дегтярев Следующим, шагом, видимо, должен стан принципиальный отказ России от двойного гражданства. Сам факт допустимости второго, третьего и далее паспортов предполагает множественную лояльность. И нашим, и вашим. Обязанности в одной стране в эпоху поляризации мира неизбежно входят в противоречие с обязанностями в другой. ------ эти нормы прописаны ещё в 1993году и ещё раз с поправками принато было в 2003 году - декабрь........

Вячеслав Дегтярев Следующим, шагом, видимо, должен стан принципиальный отказ России от двойного гражданства. Сам факт допустимости второго, третьего и далее паспортов предполагает множественную лояльность. И нашим, и вашим. Обязанности в одной стране в эпоху поляризации мира неизбежно входят в противоречие с обязанностями в другой. ------ эти нормы прописаны ещё в 1993году и ещё раз с поправками принато было в 2003 году - декабрь........