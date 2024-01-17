Министр Бенали: страны со средним доходом несут бремя энергетического перехода

Страны со средним уровнем дохода, включая Марокко, несут бремя энергетического перехода в мире. Об этом заявила министр энергетического перехода и устойчивого развития североафриканского королевства Лейла Бенали во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сообщает ТАСС.