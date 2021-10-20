Роскосмос сменит генподрядчика космодрома Восточный после «разноса» Рогозина

Рогозин также распорядился передислоцировать из Москвы в Циолковский головные офисы оператора отечественных космодромов ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператор гражданских космодромов) и Дирекции Восточного.
Рогозин также распорядился передислоцировать из Москвы в Циолковский головные офисы оператора отечественных космодромов ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оператор гражданских космодромов) и Дирекции Восточного.
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