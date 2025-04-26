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Си Цзиньпин заявил, что технологии ИИ несут беспрецедентные риски и вызовы

Си Цзиньпин заявил, что технологии ИИ несут беспрецедентные риски и вызовы

Глава КНР высказался о перспективах разработок в области искусственного интеллекта.Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что связанные с искусственным интеллектом технологии открывают горизонты возможностей, но и несут беспрецедентные риски и вызовы, они полностью изменят мировое производство и образ жизни человека.

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