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Царьград

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Герои СВО: Международный фестиваль документального кино стартует в Москве

Герои СВО: Международный фестиваль документального кино стартует в Москве

Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" стартует 21 февраля в Москве. На мероприятии покажут более 70 документальных фильмов о героях Специальной военной операции, включая бойцов и медиков.

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