Педагоги детских садов и школ в отдаленных гарнизонах ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Педагоги детских садов и школ в отдаленных гарнизонах ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

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