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Россия — лучшая на юношеском ЧМ по прыжкам в воду: 7 золотых, 4 серебра и 2 бронзы

Россия — лучшая на юношеском ЧМ по прыжкам в воду: 7 золотых, 4 серебра и 2 бронзы

Россия — лучшая на юношеском ЧМ по прыжкам в воду: 7 золотых, 4 серебра и 2 бронзы СпортпрессаВ хорватской Риеке завершилось юношеское первенство мира по прыжкам в воду, где сборная России уверенно одержала победу в общекомандном зачёте.

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