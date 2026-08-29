Россия — лучшая на юношеском ЧМ по прыжкам в воду: 7 золотых, 4 серебра и 2 бронзы СпортпрессаВ хорватской Риеке завершилось юношеское первенство мира по прыжкам в воду, где сборная России уверенно одержала победу в общекомандном зачёте.