В январе в Татарстане выросли зарплаты работников спортклубов и салонов красоты

С начала 2025 года зарплатная гонка и активность работодателей замедлились. В декабре-январе наблюдался традиционный сезонный спад, предприятия и организации подводили итоги года, формировали стратегии и бюджеты, был длительный период выходных и праздничных дней, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе hh.
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