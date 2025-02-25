В январе в Татарстане выросли зарплаты работников спортклубов и салонов красоты

С начала 2025 года зарплатная гонка и активность работодателей замедлились. В декабре-январе наблюдался традиционный сезонный спад, предприятия и организации подводили итоги года, формировали стратегии и бюджеты, был длительный период выходных и праздничных дней, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе hh.