«Съели летучую мышь»: неизвестная болезнь за считанные часы убила десятки человек

По данным работников здравоохранения, неизвестная болезнь, впервые обнаруженная у троих детей, съевших летучую мышь, унесла жизни более 50 человек в Демократической Республике Конго (ДРК) за последние пять недель .
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