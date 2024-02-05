Слуга двух господ: дорожник Алексанян или депутат Кононов?

В январе 2024 года в Подмосковье с банкротного аукциона АО "УК "Восточная Европа" за 46 300 100 рублей (при кадастровой стоимости - 177 млн рублей) ушёл участок площадью 3,2 га в Щелковском районе Подмосковья (д.
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