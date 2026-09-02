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«Укы, Ижау!» китап фестивалендә татар мәдәнияте тәкъдим ителәчәк

«Укы, Ижау!» китап фестивалендә татар мәдәнияте тәкъдим ителәчәк

11, 12, 13 сентябрьдә Ижевск шәһәрендә «Укы, Ижау!» дип аталган китап фестивале узачак. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә.

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