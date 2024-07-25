Песков: Москва и Дамаск не подписывали документы по итогам переговоров в Кремле

Москва, 25 июля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и сирийский коллега Башар Асад не подписали никаких документов по итогам вчерашних переговоров в Кремле, сообщил 25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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