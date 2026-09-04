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В России обновили клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей

В России обновили клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей

Специалисты Минздрава добавили новые препараты и допустили применение фитотерапии В России актуализировали клинические рекомендации по терапии ОРВИ у детей — документ подготовлен экспертным сообществом и получил одобрение Научно‑практического совета Минздрава России, пишет ТАСС.

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