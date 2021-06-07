«Чикаго» интересуется Василие Мицичем – клуб может предложить обмен «Оклахоме» до драфта-2021

«Чикаго» летом может попытаться заполучить разыгрывающего «Анадолу Эфеса», MVP Евролиги-20/21 Василие Мицича (197 см, 92 кг), права в НБА на которого принадлежат «Оклахома-Сити», сообщает Mozzart Sport.
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