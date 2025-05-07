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Дипломат Прауд: европейские лидеры испугались завершения конфликта на Украине

Дипломат Прауд: европейские лидеры испугались завершения конфликта на Украине

Евросоюз не заинтересован в скором завершении конфликта на Украине. Новая политика США по этому вопросу напугала европейских политиков, заявил британский экс-дипломат Ян Прауд на YouTube-канале Judging Freedom.

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