Евросоюз не заинтересован в скором завершении конфликта на Украине. Новая политика США по этому вопросу напугала европейских политиков, заявил британский экс-дипломат Ян Прауд на YouTube-канале Judging Freedom.
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