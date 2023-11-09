В России появится концепция об ответственном отношении к животным, которая позволит описать все, что связано со взаимодействием с животным миром (от безнадзорных и домашних до сельскохозяйственных и диких животных), но не затрагивается профильным законом.
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