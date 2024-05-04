«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему»: как философия стоицизма привела джедаев к краху

4 мая — международный День Звездных войн, когда фанаты Star Wars желают друг другу пребывания Силы. Мы решили вспомнить материал о политике и идеологии джедаев во всей франшизе, написанный Анастасией Зайцевой после выхода мини-сериала «Оби-Ван Кеноби», посвященного злоключениях наставника Энакина Скайуокера и будущего сэнсэя Люка.