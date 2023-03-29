Аргументы недели

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В «Росэнергоатоме» заявили о визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии прибудет в среду, 29 марта на Запорожскую АЭС с однодневным визитом.

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