Все меньше японцев верят в возврат «северных территорий»

Проправительственная японская газета «Емиури симбун» в статье, посвященной поездке президента РФ Владимира Путина на курильский остров Итуруп, приводит высказывания российского лидера о былой готовности до осложнения Японией отношений с Россией «и дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие гуманитарные вопросы, включая территориальные».