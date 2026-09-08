Все меньше японцев верят в возврат «северных территорий»

Проправительственная японская газета «Емиури симбун» в статье, посвященной поездке президента РФ Владимира Путина на курильский остров Итуруп, приводит высказывания российского лидера о былой готовности до осложнения Японией отношений с Россией «и дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие гуманитарные вопросы, включая территориальные».
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