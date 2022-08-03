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Бывший канцлер ФРГ Шредер назвал мудрым решение не допустить вступление Украины в НАТО

Бывший канцлер ФРГ Шредер назвал мудрым решение не допустить вступление Украины в НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приняли мудрое решение на саммите НАТО в 2008 году, когда отказались принимать Украину в состав Альянса, заявил экс-глава немецкого правительства Герхард Шредер.

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