Бывший канцлер ФРГ Шредер назвал мудрым решение не допустить вступление Украины в НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приняли мудрое решение на саммите НАТО в 2008 году, когда отказались принимать Украину в состав Альянса, заявил экс-глава немецкого правительства Герхард Шредер.