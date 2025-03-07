Екатеринбуржцы вынуждены штурмовать автобус № 48 в час пик

Жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на невозможность утром своевременно доехать до работы. По словам читателя «Нового Дня», сегодня утром он более получаса не мог уехать с остановки Начдива Васильева в Юго-Западном микрорайоне в сторону центра города – автобусы 48-го маршрута (Широкая Речка – Горбольница № 7) шли переполненными, людям приходилось или штурмовать салоны, или уезжать с пересадкой.