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Орбан сравнил разговор о мире на Украине с вызовом дьявола

Орбан сравнил разговор о мире на Украине с вызовом дьявола

Когда Венгрия стала председателем Евросоюза, она изменила отношение к диалогу о мире на Украине. До этого разговор об урегулировании конфликта мирным путем был сродни вызову дьявола, такое сравнение привел венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала М1.

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Комментарии
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ольга решетникова
В общем-то, укропам нет дела до православного Рождества. Они нынче католики (имеется в виду законодательство и власти).
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