Орбан сравнил разговор о мире на Украине с вызовом дьявола

Когда Венгрия стала председателем Евросоюза, она изменила отношение к диалогу о мире на Украине. До этого разговор об урегулировании конфликта мирным путем был сродни вызову дьявола, такое сравнение привел венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире телеканала М1.