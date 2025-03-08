Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву

Блогера Александру Митрошину доставили к следователю в Москву. «Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве, она задержана в порядке ст.
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