Полицейские Севастополя приняли участие в карьерном форуме «Труд Крут»

Сотрудники Госавтоинспекции на базе Севастопольского государственного университета приняли участие в региональном карьерном форуме «Труд Крут», приуроченному к празднованию Дня Российских Студенческих Отрядов.
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