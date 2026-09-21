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Спорт Уик-Энд

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Форма в до-мажоре: сборную России по футболу переодели в 3D

Форма в до-мажоре: сборную России по футболу переодели в 3D

Российский футбольный союз и российский спортивный бренд JOGEL представили новую экипировку сборной России по футболу: домашний и гостевой игровые комплекты, а также парадно-тренировочную коллекцию.

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