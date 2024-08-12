«Это мой шанс, она поговорила с мужем», — новый ухажер Утяшевой не скрывает, что отбивает ее у мужа Воли

Можно ли доверять человеку настолько, что позволяешь ему в отношениях абсолютно все? Даже флирт и любезность с другими потенциальными партнерами? Конечно, весь простор доверия безграничен, а если отношения проверены временем, тем более беспокоиться не о чем.