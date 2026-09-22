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Царьград

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В Петербурге открыли Заречную и улицу Дудина после ремонта

В Петербурге открыли Заречную и улицу Дудина после ремонта

В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершился ремонт Заречной улицы и улицы Михаила Дудина, в ходе которого на двух объектах уложили 60 тысяч квадратных метров асфальта, заменили бортовой камень и обновили разметку.

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