В Петербурге открыли Заречную и улицу Дудина после ремонта

В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершился ремонт Заречной улицы и улицы Михаила Дудина, в ходе которого на двух объектах уложили 60 тысяч квадратных метров асфальта, заменили бортовой камень и обновили разметку.
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