Александр Сосновский: Геополитические интриги и конституционные перемены — что скрывается за новыми реалиями?

Почему Германия меняет свою Конституцию, и чем это грозит стабильности Европы? Станет ли Одесса новой геополитической целью России? Может ли Анналена Бербок в ООН стать инструментом антироссийских резолюций? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.
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