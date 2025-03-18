Александр Сосновский: Геополитические интриги и конституционные перемены — что скрывается за новыми реалиями?

Почему Германия меняет свою Конституцию, и чем это грозит стабильности Европы? Станет ли Одесса новой геополитической целью России? Может ли Анналена Бербок в ООН стать инструментом антироссийских резолюций? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.