В законодательстве урегулируют деятельность креативных кластеров

В законопроекте о креативных индустриях будет отдельная статья о творческих кластерах. Такую поправку планируют внести ко второму чтению документа, сообщил первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко на парламентских слушаниях 1 декабря.
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