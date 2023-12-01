В законодательстве урегулируют деятельность креативных кластеров

В законопроекте о креативных индустриях будет отдельная статья о творческих кластерах. Такую поправку планируют внести ко второму чтению документа, сообщил первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко на парламентских слушаниях 1 декабря.