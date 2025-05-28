Беляев: Швеция поставила Украине вооружений на 8,2 млрд долларов с начала СВО

С начала российской специальной военной операции на Украине Швеция поставила Киеву вооружений на сумму 8,2 миллиарда долларов, включая самолёты ДРЛО, БТР, БМП, танки, артиллерийские системы и боевые катера.
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